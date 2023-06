Na 600 lat Łodzi powstała wielka monografia. Autorzy to cenieni fachowcy: historycy, archeolodzy, znawcy sztuki

Wielka monografia z okazji obchodów rocznicy utworzenia Łodzi

Wydawana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego monografia pt. „Łódź. Historia miasta poprzez wieki” została napisana przez doświadczonych badaczy reprezentujących różne dyscypliny: od historyków do filologów, archeologów i znawców sztuki. Ich praca poparta jest rozległą kwerendą w archiwach. Do tego dochodzą ciekawe zdjęcia i ryciny, z których część nie była do tej pory publikowana.

Jak nas poinformował prof. Jarosław Kita z Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, przewodniczący komitetu redakcyjnego, pierwszy tom ukaże się 21 lipca br., tom drugi – z okazji Święta Niepodległości (11 listopada br.), tom trzeci – w marcu 2024 roku, tom czwarty – w lipcu 2024 roku i tom 5 w formie suplementu zawierającego rozmowy ze znawcami tematu – jesienią 2024 roku. Jeśli chodzi o zawartość monografii, to w tomie I zostaną przedstawione dzieje Łodzi do 1820 roku, w tomie II – od 1821 do 1914 roku, w tomie III – od 1914 do 1945 roku i w tomie IV – po 1945 roku.

