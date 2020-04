Trwa kompleksowa modernizacja poradni przy ul. Odrzańskiej, która należy do Miejskiego Centrum Medycznego Górna. Remontowane są pomieszczenia, z których będą korzystali dorośli pacjenci podstawowej opieki zdrowotnej.

Przed kilkoma dniami ruszył remont pomieszczeń na parterze przychodni przy ul. Odrzańskiej. Powstanie tu poradnia dla osób dorosłych. Do tej pory lekarze podstawowej opieki zdrowotnej przyjmowali pacjentów na pierwszym piętrze tego samego budynku. Po remoncie będą mieć do dyspozycji nowe gabinety lekarskie oraz: zabiegowy, pielęgniarski czy położnej. Powstaną też nowe sanitariaty oraz rejestracja. Wszystkie instalacje zostaną wymienione: zarówno elektryka, jak i instalacje sanitarne oraz wentylacja. Prace budowlane potrwają około 2,5 miesiąca i mają kosztować ok. 340 tys. zł.

W ubiegłym roku budynek przy ul. Odrzańskiej przeszedł kompleksową termomodernizację wartą 1,5 mln zł. Blask odzyskała między innymi elewacja oraz otoczenie przychodni.Modernizowana była też poradnia dla dzieci na parterze budynku (za 280 tys. zł).

W przyszłym roku planowana jest modernizacja poradni rehabilitacyjnej w tym budynku.

Z poradni przy ul. Odrzańskiej korzysta koło 5 tysięcy łodzian.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.