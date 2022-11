Mistrzowie jesieni powołani do reprezentacji narodowych

Spisujący się ostatnio znakomicie bramkarz Aleksander Bobek, znalazł się wśród 20 zawodników powołanych przez Marcina Brosza, selekcjonera reprezentacji Polski do lat 19, na zgrupowanie i turniej towarzyski, który zostanie rozegrany na Malcie. W trakcie zawodów reprezentacja Polski zmierzy się z Niemcami (23 listopada), Portugalią (26 listopada) i Maltą (29 listopada). Łodzianin jest jedynym piłkarzem z klubu województwa łódzkiego, który znalazł się wśród wybrańców Marcina Brosza. Dodajmy, że 18-lelatek w bieżącym sezonie rozegrał osiem meczów w I lidze i cztery w trzecioligowych rezerwach. We wszystkich tych potyczkach pokazał się z dobrej strony. Znalazł się zresztą w gronie pięciu kandydatów do miana piłkarza października I ligi.

Z kolei Artemijus Tutiśkinas został powołany do seniorskiej reprezentacji Litwy na towarzyski turniej o Puchar Bałtycki. W ramach tych zawodów Litwini zmierzą się 16 listopada w z Islandią i trzy dni później z Łotwą lub Estonią w meczu finałowym lub spotkaniu, którego stawką będzie trzecia pozycja w zawodach. W trwającym obecnie sezonie zawodnik zaliczył siedem pierwszoligowych meczów i jeden w rezerwach. Do ŁKS jest wypożyczony z włoskiego Crotone. Dodajmy, że w seniorskiej reprezentacji Litwy wystąpił już trzykrotnie.

Przejdźmy do rozgrywek ligowych. W najbliższy piątek (11 listopada) łodzianie rozegrają ostatni w tym roku mecz o pierwszoligowe punkty. Będzie to wyjazdowe starcie z GKSKatowice (20.30). To mecz rozegrany awansem z pierwszej kolejki rundy jesiennej. 16 lipca ełkaesiacy przegrali na swoim stadionie z zespołem z Katowic 0:2 (0:2). Teraz to jednak podopieczni trenera Kazimierza Moskala są faworytem starcia. W poprzedniej kolejce katowiczanie wygrali u siebie ze słabo ostatnio spisującą się Chojniczanką Chojnice aż 3:0 (0:0). GKS prowadzony przez trenera Rafała Góraka, ma na koncie 27 punktów i zajmuje w ligowej tabeli wysokie piąte miejsce. Drużyna wygrała dotychczas siedem meczów, sześć zremisowała i cztery razy schodziła z placu gry pokonana. Na swoim boisku katowiczanie trzykrotnie byli górą, cztery mecze zremisowali i tylko raz przegrali. Ełkaesiaków czeka więc ciężkie spotkanie.

Tymczasem znamy pogrzeb zmarłego niedawno wychowanka ŁKS Łódź Igora Sypniewskiego. Uroczystości żałobne odbędą się w najbliższy czwartek (10 listopada) na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej, na części ewangelickiej. Początek uroczystości, na której pojawi się zapewne wielu fanów klubu z alei Unii 2, zaplanowano na godzinę 13.30. Ceremonię pogrzebową poprowadzi duszpasterz łódzkich sportowców ksiądz Paweł Miziołek.