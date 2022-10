Miniaturowa lampa warsztatowa. Test. Co potrafi Philips Xperion 6000 Flood audio?

Dobra i poręczna lampa warsztatowa przyda się wszędzie. To wie każdy, kto choć raz próbował coś naprawić lub znaleźć w kiepsko oświetlonym miejscu. Zwłaszcza, jeśli nie mamy dostępu do stałego zasilania, a warunki "naszej pracy" są "polowe". I pewnie dlatego taką furorę robią w ostatnim czasie różnego rodzaju lampy, wykorzystujące jako element oświetlający moduły LED. Dają one potężne światło, przy dość umiarkowanym zapotrzebowaniu na energię.

Philips Xperion 6000 Flood audio. Moc w niepozornej obudowie

W dość niepozornej obudowie sprytnie umieszczono dwa rodzaje diód led - jedną centralną i kilka dookólnych. Pozwoliło to na emitowanie punktowego lub szerokiego strumienia światła o regulowanej jasności. Odpowiada za to włącznik z pokrętłem umieszczony na boku obudowy projektora. Regulując moc możemy uzyskać strumień światła od 100 do 1000 lumenów (10 W) i wiązkę od skupionej do szerokiej.