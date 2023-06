Milionerzy w województwie łódzkim. Ilu jest w naszym regionie podatników z dochodem wyższym od miliona złotych

Milionerzy w Łodzi. Gdzie mieszka ich najwięcej?

Według zestawienia Izby Administracji Skarbowej w Łodzi mieszka 759 milionerów. Najwięcej z nich mieszka na Widzewie - dochód powyżej 1 miliona otrzymało tam 240 podatników. Na Bałutach natomiast mieszka 215 milionerów, na Polesiu - 128, na Górnej - 108. Najmniej podatników wykazujących dochód powyżej miliona mieszka na Śródmieściu. W rejonie Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście mieszka 68 milionerów.

Największy dochód w 2022 roku w województwie łódzkim to 122,5 miliona złotych (branża paliwowa). Z umowy o pracę najwyższym dochodem w PIT-37 było 13 milionów, a najwięcej na obrocie papierami wartościowymi zarobiono ponad 59 milionów. Spośród 35 najlepiej zarabiających łodzian tylko 9 to kobiety. Struktura ich wieku mieści się w przedziale od 30 lat do 70+. 4 z nich nie skończyło jeszcze 40 lat. W przedziale 41-50 mieści się 11 milionerów, a 7 jest natomiast przed 60. 13 łódzkich milionerów ukończyło 60 rok życia.