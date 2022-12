Mikołajkowa promocja na baseny od Term Uniejów. Jakie szczegóły? FOT

Mikołajkowa promocja obowiązuje od dziś (piątek 2 grudnia) do wtorku 6 grudnia. Jak informuje uniejowski urząd, każdy gość, który zakupi bilet wstępu do Term (1-, 2- lub 3-godzinny), otrzyma dodatkowe 50 procent czasu gratis. Oferta obejmuje bilety wstępu do strefy basenowej (ulgowe i normalne) oraz wejścia: hotelowe, karnetów 10-krotnego wstępu, na karty MultiSport, FitProfit, OkSystem i Groupon.