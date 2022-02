Masowe próby włamań w Łodzi! Mieszkańcy mówią, że ktoś chodzi po klatkach schodowych i ciągnie za klamki ich mieszkań

- Mieszkam tutaj od 40 lat i takie sytuacje powtarzają się raz na jakiś czas - komentuje Pani Mirosława, mieszkanka bloku przy ulicy Codziennej 2. - Szarpanie za klamki to nagminny problem, kiedyś zdarzyło mi się zapomnieć, aby zamknąć drzwi. Włamywacza zdradził przeciąg, który zamknął drzwi balkonowe. Kiedy wbiegłam do przedpokoju, zobaczyłam mężczyznę, który swoją wizytę tłumaczył tym, że chciał powiedzieć mi o niezamkniętych drzwiach. Speszył się i uciekł. Jestem pewna, że był to włamywacz. - mówi mieszkanka.