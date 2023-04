Marcin Płuska, były trener Widzewa Łódź, rozstaje się z Kotwicą Kołobrzeg

Marcin Płuska pracę w Widzewie Łódź rozpoczął pod koniec września 2015 roku. Zastąpił wówczas nieżyjącego już Witolda Obarka. Wywalczył z widzewiakami awans do III ligi, ale w czerwcu 2016 roku odszedł z klubu. Pod koniec maja 2018 roku wrócił do Widzewa, ale już jako szkoleniowiec Akademii. Rozstał się z nią po kilku miesiącach.

Przed przyjściem do Kotwicy odpowiadał za wyniki trzecioligowej Olimpii Grudziądz, która była rewelacją rozgrywek Pucharu Polski. W W przeszłości współpracował z obecnym trenerem lidera PKO Ekstraklasy Markiem Papszunem, będąc jego asystentem na szczeblu III i II ligi w Legionovii Legionowo. Ponadto pracował także w Concordii Elbląg, Bzurze Chodaków, Widzewie Łódź (awans do III ligi), Pogoni Siedlce, Pelikanie Łowicz, Hetmanie Zamość i Miedzi Legnica. Przed przyjściem do Kołobrzegu był szkoleniowcem Olimpii Grudziądz.