Łowca goli Jakub Perek przenosi się z IV ligi do Keeza Klasy Okręgowej FOTO

Jakub Perek od kilku sezonów zalicza się do czołówki najskuteczniejszych piłkarzy naszego regionu.W sezonie 2021/2022, kiedy to Jutrzenka wywalczyła awans do IV ligi strzelił aż, i nie jest to pomyłka, 69 goli!

- Air Pero, bo taki pseudonim boiskowy ma piłkarz poinformował nas, że przechodzi do Koluszek - mówi Krzysztof Supera, sternik Jutrzenki. - Jest zresztą wychowankiem tego klubu. Dla nas był to wielki zaszczyt i przyjemność, że przez półtora roku tak dobry zawodnik reprezentował barwy Jutrzenki, strzelając tylko w rozgrywkach ligowych 83 gole i bijąc przy tym wszelkie rekordy.