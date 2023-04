Łódzka rakieta suborbitalna poleci w w kosmos. To nie jest Starship Elona Muska, ale pozwoli wynieść w kosmos polskie nanosatelity

Łódzka rakieta suborbitalna poleci w kosmos

Celem projektu jest opracowanie i wykonanie trójstopniowej odzyskiwalnej nośnej rakiety suborbitalnej, która ma wykonać lot ponad linię Kármána (wysokość 100 km – to umowna granica kosmosu) z ładunkiem o masie 40 kg. Prace przy opracowywaniu rakiety mają też pozwolić na opanowanie technologii i zdobycie doświadczenia w produkcji segmentowych silników rakietowych na paliwo stałe.

Projekt zainicjowano w 2020 roku na podstawie konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczącego szybkiej ścieżki rozwoju technologii kosmicznych. Wartość całego projektu to ponad 23 miliony złotych, z czego 18 mln to dofinansowanie przez Unię Europejską.

W tym roku łódzka rakieta suborbitalna poleci w kosmos

W dotychczasowych testach wykorzystywano rakiety wyprodukowane przez łódzkie zakłady. Testowano przede wszystkim system sterowania rakietą, system kontroli przechylenia (odpowiadający za kontrolę obrotu wokół osi podłużnej) oraz sterowanie pochylenia i odchylenia. Przetestowane zostały również systemy łączności. Próby zakończyły się sukcesem. Plany zakładały, że do listopada 2023 roku rakieta wyniesie na wysokość 100 km ładunek o masie 40 kg. Teraz wielkimi krokami zbliża się finał.

Do tej pory do badań wykorzystywano mniejsze modele rakiety o przekroju 105 mm. Jak poinformowały nas WZL nr 1 podczas ostatnich prób poligonowych wystrzelono dwie rakiety 105 mm. Sprawdzono m.in. różnego typu algorytmy systemu sterowania oraz system telemetrii łączący rakietę ze stacją naziemną. W najbliższym czasie konsorcjum planuje ponownie przetestować kolejny wariant rakiety 105 mm.

Następny krok to wystrzelenie jednego stopnia rakiety 300 mm, a następnie całej rakiety składającej się z 3 stopni .

Rakieta suborbitalna - co będzie po zakończeniu projektu?

Celem projektu jest rozwój technologii pozwalających na prawidłowe i bezpieczne dzielenie stopni rakiety suborbitalnej, a następnie opracowanie pierwszego polskiego lekkiego systemu nośnego do wynoszenia ładunków badawczych powyżej linii Kármána (100 km). Ale co dalej, po osiągnięciu zakładanego celu, czyli wykonaniu lotu próbnego z ładunkiem?

Według PGZ, docelowo rakieta będzie rozwijana, umożliwiając sondowanie górnych warstw atmosfery. W perspektywie jest stworzenie nowej usługi dla podmiotów naukowych i przemysłowych nie tylko z Polski, ale i rejonu Europy Środkowej.

Dla WZL nr 1 w Łodzi, budowa trójstopniowej rakiety suborbitalnej to jeden z priorytetów. W swoich materiałach informacyjnych łódzkie zakłady podkreślają, że opracowane w ramach projektu procesy technologiczne i algorytmy sterowania rakietą będą krokiem milowym w budowie systemów nośnych w Polsce i uzupełnią lukę na rynku krajowym. Podmiotom, które do tej pory nie miały możliwości prowadzenia badań w warunkach mikro grawitacji czy też atmosfery na dużych wysokościach (z powodu wysokich kosztów wyniesienia na orbitę aparatury naukowo badawczej), będą mogły to zrobić dzięki niskokosztowej rakiecie nośnej.

Dzięki opracowaniu i produkcji elementów rakiety na terenie kraju, koszty systemu mają być znacznie niższe. Jednym z przewidywanych efektów projektu będzie stworzenie możliwości oferowania usługi komercyjnych lotów suborbitalnych dla podmiotów chcących umieszczać na orbicie mikro satelity oraz przeprowadzać badania w dziedzinie biologii, chemii, fizyki czy materiałowe w warunkach mikro grawitacji.