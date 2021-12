Sto dronów dla Wojska Polskiego. W konsorcjum, które je zbuduje są Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi

Drony mają być wyprodukowane w latach 2024-2027. Do Wojska Polskiego trafi 25 zestawów. W skład każdego zestawu wchodzą 4 drony wraz z głowicami elektrooptycznymi, 1 zestaw naziemnej stacji kontroli, 1 naziemny terminal danych oraz 1 przenośny terminal wideo.

Zamówiona konstrukcja to NeoX 2, projekt Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Masa całego systemu w wersji przenośnej nie przekracza 50 kg, a masa startowa samego bezzałogowca wynosi 13 kg. NeoX-2 zbudowano w układzie latającego skrzydła, jest napędzany silnikiem elektrycznym, ze śmigłem pchającym.

Prędkość lotu wynosi od 65 km/h do 140 km/h, wysokość operacyjna od 100 do 1000 metrów, a maksymalny pułap lotu to 4000 m. Dron startuje automatycznie, z wykorzystaniem kompozytowej wyrzutni startowej i ląduje w trybie automatycznym, wykorzystując spadochron oraz poduszkę powietrzną. Obsługiwany jest przez dwóch operatorów. Czas przygotowania do lotu jest bardzo krótki i wynosi do 15 minut.