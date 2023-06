Boże Ciało w Łodzi. Jakimi trasami i o której godzinie przejdą procesje w 2023 roku?

Boże Ciało 2023 w Łodzi

W Łodzi niemal każda z parafii organizuje własną procesję po terenie parafii. Arcybiskup metropolita łódzki Grzegorz Ryś będzie przewodniczył mszy o godz. 10 w kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Łąkowej, po której wyruszy procesja eucharystyczna do 4 ołtarzy ul. Mickiewicza i ul. Piotrkowską, a zakończenie nastąpi przy archikatedrze. Będzie to tzw. procesja centralna, do uczestnictwa, w której zachęcają inne parafie w Śródmieściu m.in. jezuitów i dominikanów przy ul. Sienkiewicza. W związku z uroczystościami w Łodzi pojawią się czasowe zatrzymania i zmiany tras komunikacji miejskiej w całym mieście. W godz. 11 - 13.30 zmianie ulegną trasy linii 2AB, 3B, 11 i 19 oraz w godzinach 11 - 11.30 zmianie ulegnie trasa linii 65AB. Dodatkowo uruchomiona zostanie autobusowa linia autobusowa Z2. Natomiast w piątek 9 czerwca większość linii autobusowych i tramwajowych w Łodzi kursować będzie według sobotniego rozkładu.

Procesje Boże Ciało 2023

W parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Retkińskiej 127 procesja Bożego Ciała wyruszy po zakończeniu mszy, która rozpocznie się o godz. 10.

Procesja przejdzie: - z placu kościelnego na ul. Retkinską,

- ul. Retkińską do al. Kard. Stefana Wyszyńskiego

-al. Kard. Stefana Wyszyńskiego do ul. Przełajowej

- ul. Przełajową do ul. Florecistów

- ul. Florecistów do ul. Retkińskiej

- ul. Retkińską do kościoła gdzie nastąpi błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

W parafii Najświętszego Serca Jezusowego i św. Marii Małgorzaty Alacoque przy ul. Zgierskiej 123 procesja wyruszy po mszy św. o godz. 10 ulicami: Zgierską, Biegańskiego, Orzeszkowej, Julianowską i Zgierską z powrotem do kościoła.