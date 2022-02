Łodzianie skorzystają na budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Powstaną szybkie koleje, poszerzona zostanie A2

Postępują prace projektowe przy tunelu dla kolei Dużych Prędkości, jaki ma być drążony pod Łodzią zaraz po zakończeniu budowanego obecnie tunelu średnicowego. 4-kilometrowy podziemny przejazd pod miastem ma rozpoczynać się na Dworcu Fabrycznym, a jego wylot znajdzie się w rejonie ulicy Maratońskiej. Będą z niego korzystały pociągi kursujące zupełnie nowymi liniami kolejowymi, jakie mają połączyć projektowany pod Warszawą Centralny Port Komunikacyjny w Wrocławiem i Poznaniem. Pierwsze pociągi KDP na tej trasie mają pojechać w 2027 roku.

– Łódź wraz z regionem będzie jednym z największych beneficjentów inwestycji kolejowych CPK. Dzięki nim ze stolicy województwa pojedziemy częściej i szybciej do największych miast w Polsce, np. do Warszawy w 45 minut podczas gdy dziś trwa to dwa razy dłużej, a do Wrocławia i Poznania w 1 godz. 10 min, zamiast obecnych trzech – podkreśla wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.