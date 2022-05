Łódź: Zaczyna się sezon remontowy, łodzianie ruszyli po zakupy budowlane. Ile zapłacimy za fachowca w Łodzi? Jakie są terminy? SPRAWDŹ

Żaden fachowiec nie wyceni swojej pracy nim nie zobaczy mieszkania, które ma wyremontować. Kiedy jednak ich nieco przycisnąć podają widełki, które weryfikuje wizja lokalna przeznaczonego do remontu pomieszczenia. Specjalista glazurnik i hydraulik za 2-3 tygodniowy remont łazienki w typowym mieszkaniu na Retkini robocizne wycenił na 5-10 tysięcy zł. W rachubę wchodziło przy tym skucie starej glazury, wymiana sanitariatów i nowa glazura. Do tego dochodzą koszty materiałów budowlanych, które także poszybowały w górę.

Większość fachowców ma cennik określający metr kwadratowy usługi. I tak za położenie gładzi zapłacimy 35-45 zł, za płytki na ścianie lub podłodze 90-120 zł, malowanie 30-50 zł. Niektórzy wyceniają wszystkie prace uśredniając swoją robociznę z metra kwadratowego wtedy po określeniu zakresu prac wtedy płaci się 50-80 zł za metr kwadratowy bez względu na to co jest do zrobienia. Cena zależy od tego w jakim stanie są remontowane powierzchnie i ile pracy trzeba w nie włożyć. Pod uwagę warto wziąć nieprzewidywalne koszty wynikające z gorszego stanu ścian, czy instalacji. Warto przewidywane na ten cel środki powiększyć o co najmniej 10 procent całości.

Na rynku wybór fachowców jest ogromny, ale ci najlepsi, pracujący z polecenia znajomych mają długie terminy remontów, czasem nawet kilkumiesięczne. Kto jednak chce zrobić remont szybciej za 2-3 tygodnie znajdzie kogoś do pracy. Fachowcy nim podejmą decyzje i określą ostateczny koszt swojej pracy chcą remontowany lokal obejrzeć. Zwykle "od ręki", czyli zaraz po naszym telefonie.