Łódź: Strażnicy przyłapani bez masek. Wulgarny "kamerzysta": "Co to nygusy za zgromadzenie..." WIDEO

Od 16 kwietnia każda osoba ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Film zwrócił uwagę internautów- zauważyli strażniczki bez masek. Inni komentowali wulgarne zachowanie nagrywającego mężczyzny, który w niesmaczny sposób zwracał uwagę strażnikom na służbie.

Mężczyzna, gdy zobaczył z daleka strażników, złapał za telefon i podszedł do nich zaczynając rozmowę od słów "co to nygusy za zgromadzenie..."

Jedna ze strażniczek postanowiła założyć maseczkę, jednak mężczyzna trzymający telefon "nakręcał się" jeszcze bardziej. W pewnym momencie "kamerzysta" stał się bardzo nieprzyjemny, a jego wulgarne słowa ewidentnie nie spodobały się widzom.

