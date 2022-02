Łódź: "Spojrzałam na sedes, a tam ogromny SZCZUR!" Szczury w kanalizacjach! Łodzianie są przerażeni. Co zrobić w takich sytuacjach?

Szczury w łódzkich odpływach

Z zamieszczonej przez mieszkankę relacji wiemy, że do zdarzenia doszło ok. godziny 1 w nocy, 3 lutego b.r. Kobietę obudziły dźwięki dochodzące z łazienki, jak relacjonuje - "wpółprzytomna poszłam sprawdzić co się dzieje (już myślałam że mnie sąsiad zalewa...). Wchodzę, na pierwszy rzut oka wszystko ok, spojrzałam na sedes, a tam ogromny SZCZUR..... Na szczęście szybko się ewakuował.." - pisze przerażona łodzianka.

Mieszkańcy poradzili kobiecie, aby założyła tzw. blokady przeciw szczurom, pułapki czy chwytacze. Większość internautów zgodnie stwierdziła, że przyczyną coraz częstszych wizyt szczurów w domowych odpływach są wyrzucane przez niektórych mieszkańców resztki jedzenia, które lądują za okno. To one mogą być przyczyną tego typu sytuacji.