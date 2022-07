W łódzkim schronisku dla bezdomnych zwierząt pracę rozpoczęła behawiorystka, czyli zoopsycholog

W placówce przebywają psy, które straciły dom, bo ich opiekun zmarł. Są psy odebrane właścicielom, bo ci znęcali się nad nimi w różny sposób, od bicia po głodzenie. I są psy zwyczajnie wyrzucone przez człowieka, kiedy przeszkadzały w wakacyjnych planach zniszczyły buty lub posiusiały kanapę.

Zoopsycholog będzie pracował z psami, które niewątpliwie tego wsparcia potrzebują. Będziemy skupiać się na tych psach, które mają duże problemy z socjalizacją, z przystosowaniem się do tych trudnych warunków w schronisku - tłumaczy Marta Olesińska, dyrektor schroniska przy ulicy Marmurowej w Łodzi.

Behawiorysta będzie też pracował nad psami wesołkami, czyli tymi które mają nadmiar energii, uwielbiają ludzi i zawsze cieszą się na ich widok, niestety uczucia okazują skacząc, biegając i podskubując ubrania. Tych nieposkromionych entuzjastów trzeba będzie nauczyć psiej etykiety i poprawnych zachowań, żeby mogły szybciej trafić do nowego domu. Psy w schronisku są też bardzo lękliwe i w różny sposób reagują na bodźce. Jedne uciekają w apatię, są wycofane, nie reagują na to co się dzieje wokół. Inne w stresie, przerażone schroniskową rzeczywistością stają się agresywne, ukrywając w ten sposób swój lęk.