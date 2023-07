Mieszkańcy Grotnik i Ustronia narzekają na jeżdżące po wsiach konie. Zwierzęta zostawiają odchody na ulicach. ZDJĘCIA

Przeciw koniom w gminie Zgierz. Mieszkańcy Grotnik, Ustronia i Jedlicza skarżą się na końskie odchody

Część mieszkańców Trójwsi, czyli Grotnik, Ustronia i Jedlicza w gminie Zgierz nie chcą, by w sąsiedztwie ich domów poruszali się jeźdźcy konni. Powodem są odchody zostawiane przez konie. Problem kilka dni temu pojawił się forum internetowym Trójwsi na Facebooku i podzielił mieszkańców. Jedni zwracali na problem końskich kup leżących pod bramami, inni podśmiewywali się z wagi problemu. Kilka osób zwróciło uwagę, że odchody roślinożernych koni rozkładają się szybciej niż odchody wszystkożernych psów. Przywołano zdanie zmarłego kilka lat temu piosenkarza Krzysztofa Krawczyka, który akceptował konie w Grotnikach.

Zahorski wyjaśnia też kwestie praktyczne związane z końskimi odchodami. Jak podkreśla koń nie zatrzymuje się, by załatwić potrzebę i nie da się go wyprowadzić w wybrane miejsce.

- To jest przykra sytuacja, gdy koń w trakcie kłusa, galopu czy stępa się załatwi. Ale nie mam na to wpływu - wyjaśnia.

Zahorski, któremu zdarza się pojechać konno do sklepu, McDonald'sa w Zgierzu lub na pokaz do Łęczycy zwraca też uwagę, że jeździec na koniu jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego.

- Nie mogę zatrzymać się przed samochodami i puścić konia luzem, żeby po nim posprzątać. To by stwarzało zagrożenie - mówi.

Koń dziennie wydala do 10 kg odchodów, a jednorazowo - nawet pół wiaderka. Dlatego zgrzyty między jeźdźcami i ich sąsiadami pojawiają się nie tylko w Grotnikach, ale też np. w Łodzi na obrzeżach Zdrowia i Brusa i w sąsiednich powiatach. Konni przekonują, że nie są w stanie przytroczyć do siodła szufli lub grabi do usuwania odchodów, bo jazda z nimi byłaby niebezpieczna.