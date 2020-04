Łódź pod nowymi ograniczeniami: są godziny dla seniorów w sklepach, patrole na ulicach, kolejki przed sklepami. Ale życie idzie swoim torem

W jednym z łódzkich Lidlów przed godz. 10 utworzyła się długa kolejka młodszych osób próbujących zrobić zakupy. Gdy zobaczyli staruszka próbowali przekonać go, by przyszedł w czasie godzin dla seniorów. - Ależ po godz. 10 wszystko mi już wykupią - odparł staruszek i wszedł do sklepu.

W Tesco przy ul. Kopcińskiego od godz. 10 do 12 wpuszczano tylko osoby w wieku 65 plus. Ale już w sąsiedniej aptece wisiała kartka informująca, że takie osoby mają pierwszeństwo. Młodsi musieli czekać aż apteka będzie wolna.

W Centralu kilka młodszych osób próbowało wejść do sklepu w czasie tzw. "senior hours", ale nie zostali wpuszczeni. Bez problemu można było wejść w tym czasie do jednego z hipermarketów. Wpuszczano młodsze osoby i seniorów z wnukami.

Mniejsze sklepy były mniej restrykcyjne. Właściciele dawali pierwszeństwo seniorom, ale jeśli nikogo nie było w środku, obsługiwali też młodszych.