Łódź pamięta o 85. rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. Przed pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze

Pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego na skwerze im. Związku Strzeleckiego, w rocznicę śmierci, kwiaty złożył wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek. Spotkali się tam również członkowie organizacji strzeleckich oraz Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego.

- Józef Piłsudski to realizator idei walki o niepodległość, ale też i pracy dla państwa. To jest jego najważniejsze dziedzictwo. Przypominamy o tym w 85. rocznicę śmierci i 100. rocznicę zwycięstwa w wojnie z bolszewikami, którego był autorem – powiedział Stanisław Świerkowski ze Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego.

Wiadomość o śmierci Józefa Piłsudskiego 85 lat temu była szokiem dla społeczeństwa polskiego. Marszałek zmarł 12 maja 1935 roku w Belwederze, o godz. 20.45, ale o jego śmiertelnej chorobie wiedziało tylko nieliczne grono osób. Dla wielu Polaków oznaczało to koniec epoki związanej z jego życiem.

Uroczystości pogrzebowe marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęły się 15 maja 1935 roku w Warszawie, a zakończyły 18 maja w Krakowie, gdzie spoczął w srebrnej trumnie w krypcie św. Leonarda na Wawelu. W 1937 roku trumnę przeniesiono do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów i tam pozostaje do dzisiaj. Rok później na wileńskiej Rossie w grobie matki – Marii z Bielewiczów Piłsudskiej złożono jego serce, bo taka była ostatnia wola marszałka Józefa Piłsudskiego.

„Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek” – te słowa nawiązujące do żałobnego przemówienia prezydenta Ignacego Mościckiego znalazły się na cokole łódzkiego pomnika.