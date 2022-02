Łódź ma w tym roku dwoje patronów. Jednym z nich jest Alina Margolis-Edelman, która w 2022 roku skończyłaby sto lat

Jest to postać, która zasługuje na to, żeby mieć swój rok, swoje stulecie, żeby o niej mówić, bo ma niezwykle ciekawą biografię i jest po prostu piękną postacią, która ma nam pomóc mówić o empatii - tłumaczy Joanna Podolska, dyrektor Centrum Dialogu, które wnioskowało o taką formę uczczenia setnej rocznicy urodzin lekarki.

Najważniejszym wydarzeniem będzie przygotowanie interaktywnej wystawy "Elementarz empatii" skierowanej do dzieci w wieku 5-10 lat i ich opiekunów, zarówno tych pedagogicznych jak i rodziców,. Ekspozycja powstanie w przestrzeniach Centrum, a jej otwarcie zaplanowano na czerwiec. Prezentacja będzie opowiadała o życiu i działalności łódzkiej lekarki, a jej biografia ma się stać pretekstem do dyskusji z najmłodszymi o tym czym jest empatia i jakie ma znaczenie we współczesnym świecie. Wystawie będą towarzyszyć warsztaty.

Partnerami przy tworzeniu programu edukacyjnego wokół wystawy o Alinie Margolis-Edelman będą m.in.: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Łódzki Szlak Kobiet, Fundacja Kulawa Warszawa, Fundacja Pomóż mi zrobić to samemu, Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła.