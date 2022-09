ŁKS Łódź gra z Wisłą Płock. Trzech piłkarzy jest na zgrupowaniach reprezentacji

Spotkanie zaplanowano na czwartek w Płocku (12). To będzie nietypowy mecz, bo 3x30 minut.

- W trakcie przerwy w rozgrywkach nasza drużyna ma zaplanowane dziesięć treningów na boisku oraz siłowni - mówi Bartosz Król, rzecznik prasowy łódzkiego pierwszoligowca. Wszystko po to, żeby optymalnie przygotować drużynę do ligowego starcia z Zagłębiem Sosnowiec, które zaplanowano na 30 września na naszym stadionie. Większość naszych piłkarzy nie ma kłopotów ze zdrowiem, jedynie Bartosz Szeliga trenuje indywidualnie i na dziś trudno stwierdzić, kiedy będzie gotów do zajęć z zespołem. Dodam, ze żaden z zawodników nie będzie w meczu z Zagłębiem pauzował za kartki.

W zajęciach nie bierze udziału trzech kadrowiczów. Mateusz Kowalczyk przebywa na zgrupowaniu reprezentacji do lat 19, która rozpocznie turniej kwalifikacyjny do mistrzostw Europy i zmierzy się w Gdyni z Bośnią i Hercegowiną (21 września), Estonią (24 września) i Włochami (27 września).Kelechukwu Ibe-Tortiego czeka towarzyski turniej Elite League i mecze z Niemcami (23 września) oraz Portugalią (27 września). Nowy piłkarz ŁKS Artemijus Tutyskinas przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Litwy przed meczami Ligi Narodów z Wyspami Owczymi (22) i Luksemburgiem (25).