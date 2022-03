ŁKS Łódź gra z „Góralami” o ekstraklasowe baraże. Liczą się tylko trzy punkty

Dla obu ekip to arcyważne spotkanie, bowiem jedni i drudzy biją się o udział w barażach o PKO Ekstraklasę. Szkoleniowcy obu ekip mają do dyspozycji wszystkich najlepszych piłkarzy. Na ławkę rezerwowych ŁKS wraca trener Marcin Pogorzała, a na trybunach ma być około 400 fanów łodzian.

W IVlidze mamy natomiast pierwsza walkower w rundzie wiosennej. W 20. kolejce Polonia Piotrków Trybunalski zremisowała na swoim boisku z RKSRadomsko 1:1 (1:0), ale okazało się ze w zespole trenera Roberta Grzesiuka wystąpił nieuprawniony piłkarz i piotrkowianie przegrali to spotkanie walkowerem 0:3. Tymczasem RKS dokonał ciekawego, jak na IV ligę, transferu.Otóż zawodnikiem drużyny prowadzonej przez trenera Pawła Ścieburę został 26-letni Kolumbijczyk Jean Carlos Cortes Landazury, który grał ostatnio w Deportivo Xayes z II ligi Paragwaju. Zawodnik jest wychowankiem klubu La Cantera. Dzięki walkowerowi radomszczanie awansowali na drugie miejsce w tabeli i tracą do liderującej Warty Sieradz siedem punktów. W najbliższą sobotę podejmuję na swoim boisku Włókniarza Zelów (16). Warta, w meczu przy jupiterach na stadionie MOSiR, spotka się w sobotę ze Skalnikiem Sulejów (18).

I LIGA

26. kolejka. Piątek (1 kwietnia): Sandecja Nowy Sącz - Korona Kielce (godz. 18, wynik meczu z rundy jesiennej 1:0), Podbeskidzie Bielsko-Biała - ŁKS Łódź (20.30, 2:1). Piątek (2 kwietnia): GKSKatowice - Górnik Polkowice (18, 1:1), Stomil Olsztyn - Odra Opole (15, 0:2), Zagłębie Sosnowiec - GKS Jastrzębie (20.30, 1:1), Miedź Legnica - Resovia (12.40, 2:0). Niedziela (3 kwietnia): Widzew Łódź - GKSTychy (15, 1:1), Arka Gdynia - Skra Częstochowa (18, 1:2), Chrobry Głogów - Puszcza Niepołomice (12.40, 2:2).