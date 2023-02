ŁKS będzie grał u „siebie” ze Skrą, ale bez Nacho Monsalve ZDJĘCIA

Tyle, że co to za wyjazd, raptem nieco ponad 60 kilometrów, czyli około godzina jazdy. Kibice ŁKS zdominują zresztą to spotkanie, bo wykupili już wszystkie miejsca w sektorze przeznaczonym dla fanów gości. Ze wstępnych szacunków wynika, że fanów zespołu trenera Kazimierza Moskala będzie spokojnie ponad trzy tysiące.

Jeśli chodzi o sytuację kadrową, to na boisku nie pojawi się Nacho Monsalve, który musi pauzować za żółte kartki. Jeśli już jesteśmy przy kartkach, to w Bełchatowie muszą uważać Dawid Kort i Maciej Dąbrowski. „Żółtko” w meczu ze Skrą oznacza dla nich przymusową pauzę na kolejnym meczu.

Do dyspozycji sztabu szkoleniowego będzie natomiast Milan Spremo. On z kolei ma szansę na oficjalny debiut w łódzkim zespole. Do zajęć z zespołem wrócił natomiast Kelechukwu Ibe-Torti. Młodzieżowy reprezentant Polski borykał się ostatnio z problemami zdrowotnymi, ale już wychodzi na prostą. Nie trenują natomiast kontuzjowani Michał Kołba i Litwin Artemijus Tutyśkinas. ą

II LIGA

20. kolejka. Piątek (17 lutego): Puszcza Niepołomice - Ruch Chorzów (godz. 20.30, wynik z rundy jesiennej 0:2), GKSTychy - Bruk-Bet Termalika Nieciecza (18, 2:0). Sobota (18 lutego): Zagłębie Sosnowiec - Odra Opole (20, 4:1), Górnik Łęczna - Stal Rzeszów (15, 0:1), Arka Gdynia - Wisła Kraków (17.30, 0:1). Niedziela (19 lutego): Chrobry Głogów - Chojniczanka Chojnice (18, 2:0), Skra Częstochowa - ŁKS Łódź (15, 1:2), GKSKatowice - Podbeskidzie Bielsko-Biała (12.40, 0:1). Poniedziałek (20 lutego): Sandecja Nowy Sącz - Resovia (18, 0:0).