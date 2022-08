„Kupię mieszkanie w tej klatce za gotówkę”. Uważaj na takie ogłoszenia w skrzynce pocztowej! Nie daj się nabrać na te sztuczki

„Ania i Tomek kupią mieszkanie za gotówkę” – do tego typu ręcznie napisanych ogłoszeń podchodzimy z życzliwością i tracimy czujność. Ale nie dajmy się nabić w butelkę. To nie są anonse naszych sąsiadów, którzy szukają lokum dla siebie czy dzieci. To popularny od jakiegoś czasu trik wykorzystywany przez osoby zawodowo zajmujące się handlem nieruchomościami.

simpson33/123RF.com