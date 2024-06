Kultowa Syrenka 105. Minęło 50 lat od wypuszczenia modelu. Jeździliście tym autem? Zobaczcie ZDJĘCIA z Narodowego Archiwum Cyfrowego

Pierwsza Syrena 105, która stała się symbolem polskiej motoryzacji – jak przypomina Narodowe Archiwum Cyfrowe - zjechała z taśmy produkcyjnej FSO (Fabryka Samochodów Osobowych) w Warszawie 26 czerwca 1972 roku. - Był to ostatni i najnowocześniejszy model tej serii, z wieloma nowymi udogodnieniami. Zmiana orientacji drzwi, nowe klamki z modelu Polski Fiat 125p, ulepszone hamulce, skrzynia biegów i regulowane fotele – wszystko to sprawiało, że Syrena 105 stała się jeszcze bardziej wyjątkowa! - przypomina NAC. - Zapraszamy na nostalgiczną przejażdżkę tym kultowym samochodem, a to za sprawą dzisiejszych fotografii z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego!