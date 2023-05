Kto żyw na stadion Króla, to czas świętowania awansu do elity!

W klubie beniaminka PKOEkstraklasy nie ukrywają, że liczą na rekord frekwencji, czyli około 17tysięcy. Dotychczas najlepszy wynik zanotowano podczas spotkania z Wisłą Kraków, kiedy to na trybunach zasiadło około 14,5 tys. fanów. Wprawdzie dla obu ekip wynik starcia nie ma większego znaczenia, bo zespołowi trenera Kazimierza Moskala (po raz drugi wprowadził do elity) nikt nie odbierze mistrzostwa I ligi, natomiast goście zapewnili sobie pozostanie na tym szczeblu rozgrywkowym, ale przecież mecz będzie okazją do podziękowania piłkarzom i sztabowi szkoleniowemu za fantastyczny sezon. Tymczasem ekstraklasowa batalia sezonu 2023/2024 rozpocząć ma się w piątek 21 lipca. Pierwsza kolejka rozcągnięta będzie aż do poniedziałku 24 lipca. W związku z planowaną wymianą murawy ełkaesiacy pierwsze dwa spotkania rozegrają raczej na wyjeździe. Swoim kibicom zaprezentują się zapewne dopiero w weekend 5-6 sierpnia. W każdym razie szczegółowego terminarza jeszcze nie ma. Kibice w Łodzi i okolicach czekają z niecierpliwości na derbowe stacie łódzkich ekip. Wróćmy jednak do sobotniego starcia z Odrą, które rozpocznie się o 17.30. Bilety na to spotkanie można kupić online w każdej chwili za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży (bilety.lkslodz.pl), a w piątek (15-18) i sobotę (12-18.30) w kasach od strony alei Unii 2. Przejdźmy do spraw kadrowych, bo ŁKS nie chce powtórzyć błędu z poprzedniej krótkiej przygody z elitą, i już działa na polu transferowym. Jak już informowaliśmy łodzianie skorzystali z prawa pierwokupu reprezentanta Litwy Artemijusa Tutyśnikasa, który był dotychczas wypożyczony z włoskiego Crotone. Podobno stosowne dokumenty wysłane zostały już na południe Europy. Z drugoligowej Raduni Stężyca przychodzi Jakub Letniowski. Klub czyni natomiast starania, aby zatrzymać Michała Mokrzyckiego, który był jedynie wypożyczony z pierwszoligowej obecnie Wisły Płock. Łodzianie chcieliby stałego kontraktu. Wiele wskazuje, że w klubie pozostaną bramkarza Aleksander Bobek oraz Mateusz Kowalczyk. To wyróżniający się gracze młodego pokolenia, którzy dadzą sobie radę w elicie. ą