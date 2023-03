Parking wraków w Łodzi będzie przeniesiony z Telefonicznej na ulicę Pilską koło lotniska. Mieszkańcy nie chcą na nie patrzeć

Wielki parking wraków w Łodzi będzie przeniesiony na Pilską

Mieszkańcy protestują przeciwko parkingowi wraków przed oknami

- To będzie złomowisko, a nie parking - denerwuje się pan Bogusław, jeden z protestujących. - Z takich samochodów muszą wyciekać płyny, to niebezpieczne dla środowiska - mówi. Jak podkreśla okoliczni mieszkańcy nie zostali przez urzędników zapytani o zdanie. - Na parkingu nie będą demontowane, ani rozbierane samochody, co nie przyczyni się do hałasu, niszczenia terenu czy mogłoby powodować wyciek zanieczyszczeń, o co obawiają się mieszkańcy - podkreśla. - Sam plac postaramy się tak zagospodarować, aby nie zaburzyć krajobrazu mieszkańcom - zapewnia.