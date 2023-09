Koniec upałów, gwałtowne burze i nawałnice. Synoptycy ostrzegają przed załamaniem pogody

Temperatura w nocy z środy na czwartek spadnie do 14 stopni Celsjusza. Lokalnie możliwe są mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Dla wschodniej i centralnej części kraju IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami i burzami z gradem.

Alerty IMGW o burzach z silnym wiatrem i gradem. IMGW

W czwartek w dzień termometry w Łódzkiem pokażą 19-20 stopni.

Czwartek będzie chłodny w całym kraju. Temperatura wyniesie od 19 do 22 stopni Celsjusza. Chłodniej tylko na Podhalu i w rejonie Wybrzeża, tam ok. 16 stopni Celsjusza – przekazał Michał Folwarski, synoptyk z IMGW.

IMGW

Najwięcej opadów deszczu, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia, spodziewanych jest na południu i południowym wschodzie kraju. Tam też lokalnie mogą się zdarzyć burze z opadami deszczu do ok. 25 mm i porywami wiatru do 65 km/h.