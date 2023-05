Kolejni zawodnicy żegnają się z bełchatowską Skrą. Tym razem Włoch i Polak

Zawodnikiem bełchatowian przestał być Włoch Filippo Lanza, który dołączył do zespołu przed niedawno zakończonym sezonem. Klub nie przedłużył z nim umowy. W ciągu ostatnich miesięcy Filippo Lanza rozegrał w żółto-czarnych barwach 29 ligowych spotkań, w których zdobył 337 punktów. Najlepszy pod tym względem był dla niego wyjazdowy mecz z Projektem Warszawa, który bełchatowianie co prawda przegrali 2:3, ale Włoch zdobył w nim 26 „oczek”. Filippo Lanza to dwukrotny mistrz i trzykrotny wicemistrz Włoch. Ponadto trzykrotnie zdobył Puchar i Superpuchar Włoch, z Trentino Volley dwa razy sięgał ponadto po klubowe mistrzostwo świata. W 2012 roku wywalczył brązowy, a czwarty srebrny medal Ligi Mistrzów.

Skra podziękowała także za usługi Wiktorowi Musiałowi.To z kolei zawodnik, który dołączył do zespołu w sierpniu minionego roku. W minionych rozgrywkach zaliczył 21 ligowych potyczek, w których zdobył 72 punkty. Najskuteczniejszy był w pierwszy wyjazdowy mecz o 11 miejsce z GKS Katowice w którym zdobył 21 punktów. Przed przyjściem do Bełchatowa bronił między innymi barw MKS Będzin, GKS Katowice, a także Lechii Tomaszów Mazowiecki. Niebawem klub powinien poinformować o sprawach kadrowych na nowy sezon.