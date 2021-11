Kiedy rozpocznie się remont ul. Wojska Polskiego? Miał być w listopadzie, ale urząd nie podaje dokładnej daty

Remont ul. Wojska Polskiego od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową torowiska na ul. Strykowskiej (do krańcówki) miał ruszyć w listopadzie. Urząd sam to zapowiadał. Kilka razy pytaliśmy Zarząd Inwestycji Miejskich o datę rozpoczęcia robót. Oto jaką odpowiedź otrzymaliśmy:

- Planujemy, że prace budowlane w ulicy Wojska Polskiego wystartują jeszcze w tym roku - mówi Małgorzata Loeffler, rzecznik prasowy Zarządu Inwestycji Miejskich.

Spytaliśmy zatem, czy będzie to listopad, na co odpowiedziano nam tak samo - jeszcze w tym roku. Zważywszy na fakt, że wcześniej zapowiadano rozpoczęcie robót w październiku, a jeszcze wcześniej w 2020 roku, start tej inwestycji w tym roku jest raczej wątpliwy. Zwłaszcza, jeśli drogowców zaskoczy zima.

Kompleksowy remont ulicy, gdy w końcu rozpocznie się, ma objąć w pierwszej kolejności skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego i Franciszkańskiej. Zakończy się w połowie 2023 roku i kosztować będzie 133 mln zł. Stan ulicy i torowiska jest tragiczny - od 2019 roku ulicą Wojska Polskiego nie kursują tramwaje. Kierowcy z kolei omijają ulicę jak tylko mogą, bo jezdnia jest dziurawa niczym ser szwajcarski.