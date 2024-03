ABW przeszukała dom Zbigniewa Ziobry w Jeruzalu

Akcja ABW wywołała burzę komentarzy, również ze względu na stan zdrowia Zbigniewa Ziobry, który przyznał, iż zmaga się z nowotworem i przeszedł poważną operację. Przeszukanie domu skłoniło lidera Suwerennej Polski do przerwania leczenia i pojawienia się w Jeruzalu.

Według relacji agenci ABW weszli do domu około godziny 6 rano. Na miejscu nie było nikogo z rodziny posła.

- Po pierwsze, wszystkie te działania mają charakter bezprawny i są realizacją politycznego zamówienia Donalda Tuska i pana Bodnara – odniósł się do sprawy we wtorek wieczorem Zbigniew Ziobro. - Po drugie, podczas tej bezprawnej operacji rażąco złamano moje prawa, jako osoby, która jest właścicielem budynku, w którym dokonuje się przeszukania. Otóż każda osoba w takiej sytuacji ma prawo zapoznać się z postanowieniem prokuratora o zakresie przeszukania, ma prawo usłyszeć żądania wydania konkretnych rzeczy. Ma prawo wreszcie, jeżeli jest nieobecna, poprosić o udział konkretnej, godnej zaufania osoby, która by towarzyszyły w czasie przeszukania i umożliwić wejście takie, które nie będzie związane z niszczeniem budynku. Wszystkie te uprawienia w moim przypadku zostały rażąco i celowo złamane. Celowo, gdyż nie ulega żadnej wątpliwości iż prowadzący tę operację, którzy się do niej dobrze przygotowywali doskonale wiedzieli iż mnie nie ma w domu z przyczyn ode mnie niezależnych.