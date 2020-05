Już w piątek otwarcie kina samochodowego w Łodzi. Kino samochodowe przy stadionie Widzewa

Kino samochodowe w Łodzi uruchamia prywatna firma, która na razie podpisała umowę z miastem na dzierżawę miejsca na parkingu przy stadionie Widzewa do 28 czerwca.

- Jeżeli propozycja spotka się z zainteresowaniem, być może kino będzie działać dłużej - zapewnia Michał Chmiel, przedstawiciel organizatora kina.

KINO SAMOCHODOWE W ŁODZI

Filmy w kinie samochodowym al. Piłsudskiego będą wyświetlane codziennie - każdego dnia zaplanowane są dwa seanse: o godz. 18 i 21. Produkcje będą prezentowane na telebimie o rozmiarach 10 na 5 metrów, dźwięk docierać będzie falami radiowymi - by usłyszeć dialogi i muzykę trzeba będzie ustawić odpowiednią częstotliwość w samochodowym odbiorniku. Do kina będzie mogło wjechać sto pojazdów. W samochodzie mogą przebywać maksymalnie dwie osoby dorosłe- wyjątkiem będą seanse niedzielne, kiedy to bilet obejmuje rodziny z dziećmi (do czterech osób w aucie).