Już w 2019 roku urzędnicy Zarządu Inwestycji Miejskich wiedzieli, że remont al. Śmigłego - Rydza potrwa jeszcze 2 lata!

Okazuje się, że urzędnicy od dawna wiedzieli, że remont al. Śmigłego - Rydza będzie opóźniony. I w międzyczasie podpisano aż kilkanaście aneksów do umowy. Dotyczyły m.in. kwestii finansowych (inwestycja stawała się coraz bardziej kosztowna), ale przede wszystkim zmian terminów. Jeden z nich, podpisany 27 lipca 2019 roku zakładał przedłużenie robót do 1 lutego 2021 r. A już 22 października 2019 roku urzędnicy wiedzieli, że remont potrwa... jeszcze 2 lata! Podpisano bowiem wtedy aneks o przedłużenie terminu zakończenia inwestycji do 22 października 2021 roku.

Członkowie społeczności facebookowej ŁDZ Zmotoryzowani Łodzianie dotarli do umów i aneksów, które miasto zawarło z firmą remontującą al. Śmigłego - Rydza od skrzyżowania marszałków do ul. Przybyszewskiego.

To najbardziej opóźniony remont łódzkiej ulicy - ponad rok po pierwotnym terminie oraz najdłużej trwający, bo ponad 3 lata. Remont odcinka al. Śmigłego - Rydza liczącego 2 kilometry trwał dłużej niż budowa całej trasy WZ (ok. 17 km), z którą uporano się w 2 lata.

Koszt przebudowy alei ostatecznie wzrósł do ok. 100 mln zł, pierwotnie było to ponad 55 mln zł netto. Wzrost kosztów związany był z dodatkowymi pracami, przez co (jak tłumaczyli urzędnicy) pojawiły się opóźnienia, czyli m.in. wymiana wadliwego gruntu pod torowiskiem.