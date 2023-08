Juniorzy wspierani przez ORLEN gośćmi Grand Prix Holandii

Jak już wspomineliśmy, Kucharczyk, Gładysz i Kręt przed wyjazdem do Holandii spotkali się z dziennikarzami w siedzibie ORLEN w Warszawie, gdzie od kilku dni eksponowany jest bolid Scuderia AlphaTauri. Oto, co powiedzieli nam przed wizytą na torze Zandvoort.

– Jestem niesamowicie podekscytowany możliwością wyjazdu na Grand Prix Holandii. Obecność w garażu Scuderia AlphaTauri, partnera ORLEN-u, będzie dla nas niezwykłym przeżyciem. Cieszę się z możliwości podpatrywania najlepszych kierowców świata. To będzie wielka motywacja do pracy i pojawienia się w padoku już jako zawodnik – mówi Tymoteusz Kucharczyk, który po kilku udanych sezonach kartigowych we Włoszech i sukcesach w mistrzostwach świata i Europy, przeniósł się do Formuły 4, a w tym sezonie z powodzeniem ściga się w silnie obsadzonej brytyjskiej serii GB3 Championship.