Jazda po alkoholu. Jak długo trzeba odczekać po wypiciu alkoholu, żeby móc prowadzić samochód?

Jazda pod wpływem alkoholu to jedno z częstszych wykroczeń polskich kierowców. Wielu kierujących zadaje sobie pytanie ile czasu musi upłynąć po wypiciu alkoholu, żeby móc wsiąść za kierownicę.

Około 25% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Unii Europejskiej ma związek ze spożyciem alkoholu − wynika ze statystyk przedstawionych w raporcie Europejskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Nawet najmniejsza ilość alkoholu we krwi ma negatywny wpływ na kierowcę, wydłuża czas reakcji, utrudnia podzielność uwagi czy możliwość obserwacji sytuacji na drodze. Konsekwencją jest również większa skłonność do ryzykownych zachowań. Najczęściej jest to nadmierna prędkość i niebezpieczne manewry – mówi Adam Bernard, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault. W Polsce najwięcej wypadków z udziałem użytkowników dróg będących pod działaniem alkoholu ma miejsce w soboty i niedziele między godziną 16.00 a 22.00.

Organizm traktuje alkohol jak truciznę

"To tylko jedno piwo" - taką wymówkę często słyszą policjanci z ust przyłapanych nietrzeźwych kierowców. Tymczasem już po jednym piwie osoba prowadząca samochód jest zagrożeniem na drodze. Oczywiście każdy organizm inaczej reaguje na alkohol, ale eksperci przyjmują, że tuż po wypiciu jednego piwa, stężenie alkoholu we krwi wynosi średnio około 0,26 promila.

Lekarze przypominają, że organizm traktuje alkohol jak truciznę i stara się go jak najszybciej wydalić. W jakim tepie spada stężenie alkoholu w organizmie, to indywidualna i złożona kwestia zależna od m.in: płci,

wieku,

masy ciała,

stanu zdrowia Przyjmuje się, że organizm zdrowego mężczyzny w godzinę zmetabolizuje ok. 0,1 g czystego alkoholu na każdy kilogram masy ciała. W przypadku wagi 80 kg około godziny zajmie zmetabolizowanie jednego małego piwa. Po wypiciu przez kobietę alkoholu jego stężenie w organizmie rośnie ok. 20 procent szybciej, a później też o 10-15 proc. wolniej spada. Ponownie podkreślamy, że jest to jednak dość indywidualna kwestia. Nie ma zatem jednej odpowiedzi na pytanie jak długo trzeba odczekać po wypiciu alkoholu, żeby móc prowadzić samochód.

Nieświadoma nietrzeźwość

– Nieświadoma nietrzeźwość, czyli złudne uczucie, że organizm zdążył już przetrawić alkohol, może być tragiczna w skutkach. Dlatego decydując się na jazdę samochodem, musimy mieć absolutną pewność, co do swojego stanu. Na rynku dostępne są alkomaty osobiste dorównujące dokładnością pomiarów sprzętowi używanemu przez policję. Wykonanie testu takim urządzeniem ma szansę uchronić nas przed podjęciem tragicznej w skutkach decyzji - komentuje Hunter Abbott, ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego z firmy AlcoSense.

Wszelkie tzw. wirtualne alkomaty podające, aby odczekać dwie godziny na każdy kieliszek wódki, czy godzinę na kieliszek wina,aby zasiąść za kierownicą, są obarczone wysokim błędem.

Jazda po alkoholu. Jakie konsekwencje?

Polskie prawo rozróżnia dwa stany, wynikające ze spożycia produktów zawierających procenty. Są to: stan po spożyciu alkoholu — w takim stanie jest osoba, w której krwi znajduje się od 0,2 do 0,5 promila alkoholu;

stan nietrzeźwości — w takim stanie jest osoba, w której krwi znajduje się powyżej 0,5 promila alkoholu. Jeśli kierowca decyduje się na jazdę samochodem w stanie po spożyciu alkoholu, wówczas popełnia wykroczenie. Według Kodeksu Wykroczeń może mu za to grozić kara wynosząca od 2500 zł do 30 tys. zł lub areszt. Ponadto sąd może nałożyć na taką osobą zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (określonej kategorii bądź wszelkich pojazdów) na okres od 6 miesięcy do nawet 3 lat. Kierowca, znajdujący się w stanie po spożyciu alkoholu musi się również liczyć z otrzymaniem punktów karnych – w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o ruchu drogowym obecnie jest to aż 15 punktów karnych.

Jazda po pijanemu może być także przestępstwem. Ma ono miejsce wówczas, kiedy kierowca znajduje się w stanie nietrzeźwości, czyli ma we krwi powyżej 0,5 promila alkoholu. Za takie zachowanie grozi już znacznie większy repertuar sankcji. Po pierwsze, może to być grzywna, którą sąd nalicza w zależności od tego, jaka jest sytuacja majątkowa sprawcy. Kierowca może otrzymać od 10 do 540 stawek dziennych, przy czym jedna stawka dziennie może wynosić od 10 do 2000 zł.

Kolejna kara, jaka czeka kierowcę prowadzącego pojazd w stanie nietrzeźwości, to ograniczenie wolności do maksymalnie 2 lat. Polega ona na obowiązku wykonywania prac społecznych lub potrąceniu z wynagrodzenia. Taka osoba może także trafić do więzienia. Sąd zobowiązany jest również ustawą do wymierzenia w tej sytuacji zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi – wszelkimi bądź określonych kategorii.

Prawo jazdy zostanie jej odebrane na minimum 3 lata aż do 15 lat (dożywotnio w przypadku kolejnego przestępstwa tego typu). Poza grzywną trzeba się także liczyć z karą pieniężną na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, która może wynosić od 5 tys. do 60 tys. złotych. Kierowca otrzymuje także punkty karne — ich ilość jest jednak taka sama jak w przypadku stanu po użyciu alkoholu.

Konfiskata pojazdu pijanym kierowcom

Od 14 marca 2024 roku kierowca zatrzymany na jeździe z zawartością alkoholu w organizmie wynoszącą co najmniej 1,5 promila ,może stracić swój pojazd. Dodatkowo ucieczka z miejsca wypadku traktowana będzie na równi ze spowodowaniem wypadku pod wpływem alkoholu. Mówimy również o sytuacji kiedy kierowca był trzeźwy w momencie ucieczki.

W przypadku kiedy pojazd nie będzie własnością kierowcy, kierujący będzie musiał zapłacić karę finansową równą wartości pojazdu. W sytuacji gdy kierowca prowadzi pojazd w ramach obowiązków zawodowych, nie będąc jego właścicielem, sąd nie orzeka o równowartości pojazdu. Nałożony zostanie natomiast obowiązek wpłacenia od 5000 zł do 60 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. To krok w dobrym kierunku, ponieważ liczba nietrzeźwych kierowców na polskich drogach w dalszym ciągu jest ogromna. Zaostrzenie przepisów co do zasady ma przyczyniać się do większego bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Może sprawić, że kierowcy zanim wsiądą do auta jeszcze raz przemyślą, czy aby nie minęło zbyt mało czasu od spożycia chociażby lampki wina - komentuje Rafał Mosionek, CEO firmy ubezpieczeniowej Beesafe.

Wideo Jak alkohol działa na nasz organizm. Ostrzegamy kierowców