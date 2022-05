Inwazja ślimaków na działkach. Puszka piwa nie pomoże... Ale oto sposoby, jak je skutecznie zwalczyć 23.05.2022

Pani Krystyna z ROD „Księży Młyn” co wieczór zbiera w swoim ogródku nawet kilkadziesiąt takich ślimaków. Ale i tak rano obserwuje kolejne objedzone rośliny.

- Stosowałam słoiki z piwem wkopywane do ziemi. Pomagało, ale gdybym miała praktykować tę metodę w całym, 300-metrowym ogródku, to na samo piwo wydałabym tygodniowo kilkadziesiąt złotych – opowiada łodzianka.

Są jednak inne, tańsze, metody na zwalczanie tych szkodników.

Wiesława Mrozowicz ze sklepu ogrodniczego na Górniaku poleca specjalny preparat niszczący ślimaki.

- Soltex jest granulatem który rozsypujemy wokół zagrożonych roślin. Zabija ślimaki nagie. Należy go stosować gdy wilgotnej pogodzie, bo wówczas są one najbardziej aktywne. Niewielkie, 200 gramowe opakowanie kosztuje 17 zł i wystarczyć powinno aż do lata – opowiada pani Wiesława.

Są jednak również naturalne sposoby zwalczania szkodników.

Ślimaki mają wielu naturalnych wrogów, do których należą jeże, ropuchy, salamandry, a także kury, kaczki i ptaki. Warto tez stworzyć warunki do obecności jeży i ropuch.