Instytut Pamięci Narodowej zainaugurował międzynarodowy projekt „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” – 18 marca 2022

Udział w wydarzeniu wzięła Anna Maria Anders, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej i Republice San Marino, która objęła projekt honorowym patronatem.

„Kraj nasz prowadzi zaciętą bitwę o byt i istnienie. Wiemy dobrze, że Ojczyzny nikt nam darmo nie da...” – te słowa gen. Andersa z rozkazu o ewakuacji Polaków z ZSRS (19 marca 1942) przytoczył prezes IPN w swoim wystąpieniu podczas uroczystości. Podkreślił, że brzmią one bardzo aktualnie w kontekście najnowszych wydarzeń.

Tak jak dziś Ukraińcy, tak Polacy 80 lat temu stanęli do walki. Walczyli przeciwko dwóm systemom totalitarnym – niemieckiemu nazizmowi i sowieckiemu komunizmowi. Zbrodniczym siłom, które mimo tego, co wydarzyło się w roku 1939, nie zwyciężyły polskiego ducha wolności, bo Polacy weszli na szlaki nadziei, weszli w odyseję wolności, by walczyć o Rzeczpospolitą