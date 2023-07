Polski Związek Piłki Nożnej opublikował terminarze wszystkich czterech grup III ligi na sezon 2023/2024.Pierwsza kolejka grupy pierwszej: Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Lechia Tomaszów Mazowiecki, ŁKS Łomża (beniaminek) - Unia Skierniewice, Victoria Sulejówek (beniaminek) - Pilica Białobrzegi, GKSWikielec (beniaminek) - Mławianka Mława, Legionovia Legionowo - Concordia Elbląg (drużyna utrzymała się w lidze dzięki temu, że z rozgrywek wycofał się Sokół Ostróda), Jagiellonia II Białystok - Broń Radom, GKS Bełchatów (beniaminek) - Pelikan Łowicz, Olimpia Zambrów - Legia IIWarszawa.

Unia Skierniewice, która od niedawna ma nowego trenera Kamila Sochę pochwaliła się pierwszym letnim transferem. Po dwóch latach występów w pierwszoligowej obecnie Polonii Warszawa do Skierniewic wrócił Marcin Pieńkowski. W minionym sezonie piłkarz zaliczył osiem meczów w II lidze i strzelił jednego gola. W przeszłości grał także w Widzewie Łódź, Zjednoczonych Stryków i Nerze Poddębice. Przygodę z piłką nożną rozpoczynał w A-klasowym obecnie Starcie Łódź.

GKS Bełchatów poinformował natomiast o pozyskaniu Kamila Krasy, grającego ostatnio w Górniku Polkowice, który spadł z II ligi.Piłkarz wystąpił w 13 meczach o ligowe punkty. W przeszłości występował także w juniorach Legii Warszawa, juniorach i seniorach Olimpii Elbląg oraz Resovii. Jest natomiast wychowankiem Huraganu Morąg.

Pelikan Łowicz ma za sobą pierwszy letni sparing. W sobotę wygrał z czwartoligowym Hutnikiem Warszawa 3:2 (2:2). - W naszej drużynie wystąpili wyłącznie testowani zawodnicy - twierdzi Radosław Domińczak, kierownik zespołu.- W najbliższą sobotę będzie już normalnie, a mamy grać ze Świtem Nowy Dwór. Warta Sieradz ma nowego prezesa. Tomasza Jóźwika, który zrezygnował z tej funkcji, zastąpił Ryszard Mes. Nowych klubów mogą sobie szukać Cezary Kępczyński, Jakub Dydak, Wiktor Walczak, Michał Lewandowski, Oskar Błoch, Wojciech Pawlak oraz Japończyk Takato Sakai. Z Sieradzem rozstał się także Maciej Mielcarz odpowiedzialny ostatnio za formę bramkarzy, ale jak było trzeba stawał również między słupkami.

Niektórzy piłkarze Pelikana szukają sobie nowych klubów. Przemysław Dwórzyński był na testach w Legii IIWarszawa, a Jakub Tabor w Legionovii Legionowo. Kacper Falkowski wrócił po zakończonym wypożyczeniu do Znicza Pruszków. Za nowym klubem rozgląda się bramkarz Patryk Orzeł.

Przygotowania do sezonu rozpoczęła Lechia Tomaszów Mazowiecki (trener Mateusz Milczarek). Na razie nie zapadły jeszcze jakiekolwiek decyzje kadrowe. Trenują także zawodnicy z grup juniorskich.