Ich... Dwoje. Zduńskowolsko-sieradzki duet Majkowska&Cajdler. "Pragnienia" zapowiadają płytę byłych artystów Ich Troje i Zoo Cafe TELEDYSK

Ich... Dwoje. Zduńskowolsko-sieradzki duet Majkowska&Cajdler

- Stereotyp może jest, ale w naszym przypadku kompletnie nie działa – odpowiada Justyna Majkowska . - Wprawdzie, gdy się poznaliśmy, to artystycznie rywalizowaliśmy i na festiwalach z naszym udziałem, gdy tylko zobaczyłam Piotrka z zespołem, zawsze myślałam „ooo Zoo Cafe, znowu nie mamy szans”, a Zoo Cafe w drugą stronę „ooo Erato, to my nie mamy szans”. Ale to się tak naprawdę nie liczyło, bo przede wszystkim była fajna zabawa.

Jak powstał duet Majkowska&Cajdler?

Czyli to Piotr pierwszy zadzwonił? - Wiadomo – odpowiada z uśmiechem. - Miała być jedna piosenka, gościnny duecik, a ja takie rzeczy uwielbiam. Ale potem przyszedł kolejny i kolejny, no i mnie podszedł tak genialnie, że w efekcie ma być cała płyta. Tylko ten upór Piotrka doprowadził do tego, że śpiewamy razem.

Jak w tym justynowo-piotrkowym Ich Dwoje połączyły się dwa charaktery, artystyczne osobowości i muzyczne upodobania?

- To jest właśnie przepiękne, bo jesteśmy totalnie różni. Lubimy słuchać innej muzyki, mamy zupełnie inną stylistykę, reprezentujemy sobą inne nurty, ale to jest właśnie ciekawe. My potrafimy się świetnie kłócić, po czym gładziutko przechodzimy do pokojowej rozmowy – przekonuje Justyna Majkowska.