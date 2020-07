Gdzie nie będzie prądu w Łodzi i województwie łódzkim. Informacja PGE o wyłączeniach prądu do 19 lipca 2020

PGE Dystrybucja podaje planowane odcięcia prądu na kilka dni do przodu. Wyłączenia mają zazwyczaj związek planowanymi remontami i naprawami. W naszej galerii umieściliśmy wszystkie planowane wyłączenia do 16 lipca 2020 w regionach łódzkim, sieradzkim, zgiersko-pabianickim, piotrkowskim, bełchatowskim, łowickim i tomaszowskim.

Gdy zabranie prądu w Twoim domu, warto sprawdzić, gdzie dokładnie do awarii. W tym celu wyjdź na klatkę schodową lub idź do sąsiada, by sprawdzić, czy również i tam nastąpiła przerwa w dostawie prądu. Jeśli zasilanie będzie tam dostępne, do awarii doszło prawdopodobnie u Ciebie. Sprawdź więc stan bezpieczników. Gdy prądu nie ma bloku, zawiadom o tym administratora budynku. Gdy wyłączenie nastąpiło na całej ulicy, kwartale lub dzielnicy - doszło do planowanego wstrzymania energii lub awarii.