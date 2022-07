Futbol kobiet. Liga Mistrzyń. Łodzianki szykują się do meczu z Anderlechtem ZDJĘCIA

Łódzkie piłkarki, zdobywając złoty medal mistrzostw Polski, zagwarantowały sobie prawo gry w eliminacjach elitarnej Champions League.

Trzeba przyznać, że los nie był specjalnie łaskawy dla drużyny prowadzonej przez trenera Marka Chojnackiego, bowiem w pierwszym spotkaniu piłkarki TMESMS zmierzą się z mistrzem Belgii – RSC Anderlecht Bruksela (18 sierpnia).

W drugiej parze turnieju eliminacyjnego, który rozegrany zostanie na stadionie przy al. Unii, FC Gintra z Litwy walczyć będzie z KuPS Kuopio z Finlandii.

Zwycięzcy tych spotkań zagrają w finale łódzkiego turnieju (21 sierpnia), a triumfator awansuje do kolejnej fazy eliminacji.

To duże wydarzenie dla naszego kobiecego futbolu promowała wczoraj podczas konferencji prasowej prezydent Łodzi. Hanna Zdanowska powiedziała, że będzie z całego serca kibicowała łódzkiej. Zachęcała również do przyjścia na stadion kibiców. – To historyczny turniej w Łodzi i dlatego serdecznie zapraszam sympatyków sportu, nie tylko piłki nożnej. Łódzkie zawodniczki zasłużyły na gorący doping i ciepłe wsparcie w trakcie tych spotkań. Cieszy również to, że na obiekcie przy al. Unii, który został oddany do użytku dopiero w kwietniu tego roku, odbędzie się kolejna ważna impreza.