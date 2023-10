Finał The Look of the Year 2023. Zobacz, kto wygrał konkurs na modelkę i modela w łódzkiej ASP. ZDJĘCIA

Aleksandra Łada i Iwo Waliszewski zostali laureatami polskiego konkursu The Look of the Year 2023. Będą reprezentować Polskę podczas światowego finału we Włoszech

Aleksandra Łada i Iwo Faliszewski zostali laureatami polskiej edycji prestiżowego konkursu dla modeli The Look of the Year 2023. Finałowa gala odbyła się w auli Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Ogólnopolski finał konkursu The Look of the Year 2023 odbył się w Centrum Promocji Mody łódzkiej ASP 1 października . Na wybiegu zaprezentowało się 19 finalistów- dziewięć modelek i 10 modeli z całej Polski. Galę poprowadzili: Miss Polonia 2022 Krystyna Sokołowska oraz dziennikarz Mateusz Szymkowiak. 19 finalistów zaprezentowało się w kreacjach polskich projektantów, w tym w dwóch kolekcjach dyplomowych, które przygotowały studentki ASP - Angelika Sieńko i Anastasiya Zareckaya. Były też wyjątkowe elementy: czerwona wstęga podczas prezentacji kreacji Acrimony Studios i Angeliki Witek, a także mydlane bańki przed pokazem sukien Angeliki Józefczyk. Polskimi zwycięzcami konkursu zostali nimi 17-letnia Aleksandra Łada z Podlasia i 18-letni Iwo Faliszewski z Małopolski. Ta para będzie reprezentować Polskę podczas światowego finału we Włoszech. Ola była finalistką Miss Polonia Nastolatek Województwa Podlaskiego, trenowała tenis, a teraz myśli o karierze lekarza. Iwo uczy się w Warszawie, jest modelem, ale pasjonuje się też fotografią i sztuką cyfrową.

The Look of the Year to największy konkurs dla modeli

The Look of the Year to najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs modelingowy na świecie. Dzięki niemu w świecie mody mogą zaistnieć zupełnie nowe osoby. Konkurs Co roku budzi olbrzymie emocje widzów i znawców branży mody na całym świecie. Po raz pierwszy zorganizowano go w 1983 roku. The Look of the Year stał się początkiem wielkich karier takich sław jak Cindy Crawford, Gisele Bundchen oraz Kasia Smutniak.

Tegoroczny konkurs miał też przesłanie społeczne. Jego hasło brzmiało "Zdrowy online, szczęśliwy offline", które miało promować rozsądne korzystanie z mediów społecznościowych. W Polsce organizatorem konkursu jest łódzka agencja Igo Art, a współorganizatorem kształcąca m.in. projektantów ubioru Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi.

iPolitycznie - Rzońca: Niemcy mają ogromny wpływ na Europę