Fiat 600e 54 kWh 156 KM. Pierwsza jazda, wrażenia, dane techniczne, ceny i konkurencja

Fiat 600e. Stylistyka nadwozia i wnętrze

Pierwsze wrażenia z jazd Fiatem 600e oceniam bardzo pozytywnie i jestem pełen optymizmu, jeśli chodzi o przyszłość tego modelu. Oczywiście najważniejszym aspektem pozostaje cena, której jeszcze nie znamy, ale na bazie obecnej oferty, również Jeepa, możemy mniej więcej oszacować. Tanio nie będzie – to pewne. Mimo to czekam z niecierpliwością na pojawienie się tego auta w naszym kraju i równie mocno oczekuję na więcej konkretów oraz pierwsze jazdy nową hybrydą, która zapowiada się bardzo interesująco! Kamil Rogala

Zacznijmy od wyglądu zewnętrznego i wnętrza, i od razu nadmienimy, że bez wahania możemy 600e porównywać do Jeepa Avengera. Oba auta dzielą wiele podzespołów, elementów oraz co oczywiste – płytę podłogową i napęd. Trzeba jednak przyznać, że o ile we wnętrzu podobieństw jest mnóstwo, o czym wspomnę w kolejnym akapicie, tak na zewnątrz włoska propozycja diametralnie różni się od „amerykańskiej”. Bardzo mnie cieszy, że modele bliźniacze technicznie w obrębie koncernu Stellantis, tak mocno różnią się wizualnie i odzwierciedlają – mniej lub bardziej – charaktery swoich marek. W przypadku Fiata mamy do czynienia… po prostu z Fiatem. To brzmi banalnie, ale dokładnie tak jest. Włosi nie starali się szokować czy szukać stylistycznych eksperymentów. Być może jest w tym odrobina rozczarowania, ale z drugiej strony, jeśli ktoś szuka włoskiego charakteru w tym aucie, bez trudu go odnajdzie. Podwójne światła z okrągłą sygnaturą LED, łagodne kształty, ciekawe akcenty i stylistyczne smaczki (choć jest ich mniej niż w Jeepie) tworzą naprawdę przyjemny dla oka klimat. Auto jest wyraźnie większe od elektrycznej 500-tki, ale ma sporo nawiązań i te dwa auta – z jednej strony tak różne – bardzo do siebie pasują i skutecznie się uzupełniają.

Pierwsze wrażenia z jazd Fiatem 600e oceniam bardzo pozytywnie i jestem pełen optymizmu, jeśli chodzi o przyszłość tego modelu. Oczywiście najważniejszym aspektem pozostaje cena, której jeszcze nie znamy, ale na bazie obecnej oferty, również Jeepa, możemy mniej więcej oszacować. Tanio nie będzie – to pewne. Mimo to czekam z niecierpliwością na pojawienie się tego auta w naszym kraju i równie mocno oczekuję na więcej konkretów oraz pierwsze jazdy nową hybrydą, która zapowiada się bardzo interesująco! Kamil Rogala

W środku również jest bardzo przyjemnie, ale charakterystycznych włoskich cech jest znacznie mniej. Owszem, są fotele z wytłoczonymi logotypami „FIAT”, sporo krągłości i łagodnych linii, ale tutaj już trudno było się pozbyć wielu podobieństw do Jeepa Avengera. Ale znów – zamiast kanciastych elementów, są zaokrąglone, choć znajdujące się w tych samych miejscach. Warto porównać na dwóch zdjęciach wnętrza 600e i Avengera – podobne, ale jednak trochę różne. Włosi postanowili zaczerpnąć z projektu Jeepa i zostawili świetnie zaprojektowane, praktyczne i imponująco pojemne schowki w konsoli środkowej, z estetyczną, magnetyczną roletką, choć zrezygnowali z półeczki biegnącej przez część deski rozdzielczej przed pasażerem. Zamiast podświetlenia w rogach, mamy listwę LED biegnącą subtelnie przez całą szerokość, nad wirtualnymi zegarami z kolei zagościł znany z 500-tek okrągły daszek. Te same są przyciski, panel klimatyzacji, kierownica i kilka elementów – to oczywiste w przypadku modeli wewnątrz koncernu. Reasumując, wnętrze jest niby podobne, ale klimat mocno odmienny i muszę przyznać, że bardzo miło spędzało mi się czas w 600e. Lepiej niż w Avengerze? Być może, ale to ocenię podczas pełnego testu już w kraju.