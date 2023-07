Famuły na Księżym Młynie w Łodzi po remoncie. Co sądzą mieszkańcy o nowych warunkach mieszkaniowych?

Famuły na Księżym Młynie w remoncie

Część kamienic na ulicy Fabrycznej została już odnowiona. Inne dopiero czekają na remont, ale mieszkańcy już żalą się na popękane ściany, nie działający domofon, czy wysokie czynsze. Mówią również o zaletach remontu - mieszkają w dużo lepszych warunkach i mają centralne ogrzewanie.

Urząd Miasta Łodzi informuje, że w famule pod numerem Księży Młyn 7 kończy się inwestycja. W wakacje budynek planuje przekazać do użytkowania. Pod numerem 11 budowa przekroczyła półmetek. Do końca 2023 r. Księży Młyn zostanie zmodernizowany w całości. Prace trwają jeszcze w budynkach przy ul. Fabrycznej 19 i 19A, ul. Przędzalnianej 53, 55, 65 i 59. Wartość wszystkich inwestycji na Księżym Młynie to ponad 100 mln.