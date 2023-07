Ewakuacja lotniska w Łodzi. Znaleziono porzucony bagaż. Na miejscu pracowali pirotechnicy

Ewakuacja pasażerów i personelu na lotnisku w Łodzi

Na łódzkim lotnisku o godzinie 13.30 w czwartek, 13 lipca, zaleziono porzuconą walizkę. W pobliżu nie było nikogo, do kogo mogła należeć, więc rozpoczęto procedurę ewakuacji. Walizką pozostawioną w toalecie zajęli się natomiast pirotechnicy ze Straży Granicznej, pracującej na łódzkim lotnisku.

Sprawdzono również monitoring, dzięki czemu zidentyfikowano kobietę, która pozostawiła bagaż bez opieki w toalecie. Była to 60 letnia obywatelka Ukrainy. W takich wypadkach z powodu potencjalnego zagrożenia terrorystycznego, bagaż jest pirotechnicznie detonowany, jednak w tej sytuacji do tego nie doszło.

Pochodząca z Ukrainy właścicielka walizki powróciła do miejsca, w którym go zostawiła. Tłumaczyła się, że pozostawiła go świadomie, ponieważ miała sprawy do załatwienia przed podróżą w centrum miasta i nie chciała ciężkiego bagażu brać ze sobą. Za pozostawienie bagażu bez opieki została ukarana mandatem w wysokości 500 złotych. Tłumaczyła również, że z powodu trudności językowych, nie zrozumiała komunikatów o zakazie pozostawiania walizek na lotnisku.