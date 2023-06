Ełkaesiak odkryciem sezonu w I lidze! Będzie rekord w Bełchatowie?

Specjalistyczny tygodnik „Piłka Nożna” uznał, że 19-latek, który przebojem wdarł się do kadry pierwszej drużyny zaliczając aż 24 mecze, uznany został „Odkryciem sezonu 2022/2023” oraz najlepszym zawodnikiem zaplecza ekstraklasy na swojej pozycji. W jedenastce sezonu znalazł się także Pirulo, strzelec 16 goli w meczach o ligowe punkty.W jedenastce dublerów znalazło się natomiast trzech ełkaesiaków - to Kamil Dankowski, Mateusz Kowalczyk oraz Nacho Monsalve. Uspokajamy przy okazji fanów drużyny trenera Kazimierza Moskala. Otóż nieoficjalnie wiadomo, że do klubu z alei Unii 2 nie wpłynęła dotychczas żadna oferta dla wymienionych piłkarzy. Naszym zdaniem zwłaszcza młodzi zawodnicy, nie powinni, przynajmniej na razie, zmieniać barw klubowych. Ich miejsce jest na alei Unii i tu powinni się oswajać z elity. Przypomnijmy, że pierwsze zajęcia przed nowym sezonem już w najbliższy poniedziałek (19 czerwca).