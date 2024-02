Ekspert: Mam nadzieję, że Polacy znowu do obligacji wrócą i będą się nimi interesować. „Obligacje to przyszłość, a nie przeżytek”

– Jeśli natomiast kupujemy obligacje do końca jej czasu trwania, czyli do momentu kiedy nie zostanie wykupiona, to oczywiście ryzyka straty tego typu, wynikającego ze zmian stóp procentowych nie ma, ale za to zawsze jest ryzyko związane z tym, kto emituje obligacje – zaznacza. – Dany podmiot może upaść i nie oddać pieniędzy – dodaje i jednocześnie przypomina, że jest to kwestia związana z ryzykiem inwestycyjnym, charakterystycznym na przykład dla rynku akcji.