Egzotyczne zwierzęta w Łodzi - niedzielne targi przyciągnęły tłumy zwiedzających FOTO WIDEO

Pająki, węże, legwany, iguany, kameleony, żaby, żółwie, ryby - targi egzotycznych zwierząt w Sport Arenie w Łodzi

Targi Egzotyczne zwierzęta to impreza dla entuzjastów świata fauny i flory. Na kilkudziesięciu stoiskach w niedzielę 11 czerwca 2023 r. wystawcy prezentowali fascynujące gady, płazy, pajęczaki, ryby oraz wszystko, co jest potrzebne, aby je hodować - akwaria, terraria, wyposażenie do nich, rośliny oraz karmy.