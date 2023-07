Earth Festival Uniejów 2023. Jakie gwiazdy wystąpią na wielkiej imprezie? Kiedy? ZDJĘCIA

Earth Festival Uniejów 2023 odbędzie się w sobotę i niedzielę 19-20 sierpnia w Uzdrowisku Termalnym Uniejów. - Stanie się kolejną okazją do naładowania akumulatorów i wzajemnej inspiracji w budowaniu odpowiedzialności za siebie i innych, tak niezbędnej wobec postępującej degradacji jakości życia na Ziemi i relacji między nami. Zabierzcie ze sobą tylko pozytywną energię, bo właśnie nią chcemy się dzielić podczas Earth Festiwal Uniejów – zachęca Uniejów.

Earth Festival Uniejów 2023. Kto wystąpi? Organizator informuje

„Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski” to wyjątkowy koncert, który stanowi zwieńczenie dwudniowego festiwalu ekologicznego. Jak zawsze wystąpią w nim wykonawcy należący do czołówki najpopularniejszych i najlepszych polskich wokalistów. W tym roku organizatorzy zaprosili do współpracy takich artystów, jak: Mrozu, Sara James, Kayah, Brodka, Paweł Domagała, Kamil Bednarek, bryska, Oskar Cyms czy Daria Marx. Na wielkiej scenie przed kompleksem basenów termalnych będą im towarzyszyć: Konin Gospel Choir oraz Grott Orkiestra – formacje dobrze znane uniejowskiej widowni.